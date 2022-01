Calcio D, il Lentigione nel recupero domina l'Aglianese: 3-0. Il Rimini è a -3

Sport

Un undici del Lentigione (foto di Barbara Bastoni dalla pagina Facebook del club).

A distanza di 25 giorni dall’ultima gara con l’Athletic Carpi terminata sul 2 a 2, il Lentigione torna in campo e batte 3-0 l’Aglianese sul campo in sintetico di Sorbolo Mezzani nel recupero della quindicesima giornata di andata. Una prova di forza della squadra di casa che resta in scia alla capolista Rimini. Ora la squadra di Serpini è a -3 dal Rimini (entrambe le formazioni hanno un match da recuperare) e domenica si affronteranno in terra emiliana nello scontro diretto, ultimo match del girone di andata. Mercoledì, intanto, il Rimini sarà di scena sul campo del Ghiviborgo.

Il tabellino

Lentigione-Aglianese 3-0

LENTIGIONE: Sorzi, Iodice (43’ st. Bonetti), Zagnoni, Martino, Formato, Bouhali (34’ st. Remedi), Staiti, Rossini (43’ st. Casini), Agyemang, Adusa (40’ st. Canrossi), Sala (20’ st. Caprioni). A disp.: Galeazzi, Tarantino, Sanat, Foderaro, Bonetti. All.: Serpini

AGLIANESE: Ricco, Cesaretti (30’ st. Masi), Zanon, Gemmi (36’ st. Di Blasio), Colombini (45’ st. Sgherri), Gelli, Kouassi (11’ st. Nieri), Meucci, Artioli, Romeo (20’ st. Lombardi). A disp.: Gagliardi, Shehu, Grilli, Fofana, Di Blasio, Lombardi, Nieri. All.: Venturi

ARBITRO: Ursini di Pescara (Donati di Macerata e Dervishi di San Benedetto del Tronto).

RETI: 44’ pt. Formato, 29’ st. Caprioni (rigore), 42’ Canrossi

CLASSIFICA

Rimini 42*, Lentigione 39*, Ravenna 37, Mezzolara 31, Sammaurese 28, Aglianese 27**, Correggese 27, Athletic Carpi 24*, Alcione Milano 21, Real Forte Querceta 21, Seravezza Pozzi 21, *Prato 20, Sasso Marconi 20, Bagnolese 19, Fanfulla 18**, Forli 18**, Progresso 16, Tritium 16, Borgo San Donnino 14*, Ghiviborgo 14**.

**Fanfulla, Forlì, Ghiviborgo due partite in meno.

*Athletic Carpi, Borgo San Donnino, Aglianese, Lentigione Rimini e Seravezza Pozzi una partita in meno.



RECUPERI

Mercoledì 19 gennaio 2022 (ore 14.30)

Aglianese-Athletic Carpi, Ghiviborgo-Rimini.

DATE DA DEFINIRE Borgo San Donnino-Forlì, Fanfulla-Forlì, Fanfulla-Lentigione, Ghiviborgo-Seravezza Pozzi.

IL PROGRAMMA

Domenica 23 gennaio 2022 (ore 14.30)

Ravenna – Ghiviborgo, Bagnolese-Aglianese, Forlì-Correggese, Lentigione-Rimini, Prato-Fanfulla, Progresso-Borgo San Donnino, Sammaurese-Real Forte Querceta, Sasso Marconi-Alcione Milano, Seravezza Pozzi-Athletic Carpi, Tritium-Mezzolara.