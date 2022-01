Covid Rimini: media settimanale contagi in calo, ricoveri stabili

Attualità

Rimini

| 15:04 - 16 Gennaio 2022



La settimana nel territorio riminese si chiude con 1628 nuovi contagi al Sars-CoV-2, per un totale di 12.095 casi settimanali, media 1728 casi al giorno, in calo rispetto a 7 giorni fa, quando era stata di 1938 casi. Rimangono sedici i pazienti ricoverati in terapia intensiva e per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi.



In regione i decessi sono 20, età media 79 anni. I nuovi casi sono 17.360 su 59188 tamponi (compresi 952 casi registrati a Piacenza ma non ancora comunicati al Ministero della Salute)



RICOVERI I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 149 (-3); l'età media è di 62,2 anni. Sul totale, 94 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,9 anni), il 63,1%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,2 anni). I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.394 (+61), età media 69,2 anni. Il 99,16% del totale dei casi attivi è in isolamento domicliare, lo 0,79% ricoverati nei reparti Covid e lo 0,05% in terapia intensiva.