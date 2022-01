Spaccata al ristorante, portano via soldi e una bici Graziella: "me l'hanno rubata 3 volte"

Cronaca

Rimini

| 14:50 - 16 Gennaio 2022

I danni provocati dai ladri al "Pappa e ciccia" di Viserbella.

Furto nella notte tra sabato e domenica (15-16 gennaio) a danno dell'osteria "Pappa e Ciccia" di Viserbella. Ignoti malviventi hanno effettuato una "spaccata" su una finestra lato mare (foto di copertina) e si sono introdotti nel locale, mettendo a soqquadro l'angolo cassa (foto 4 gallery) e portando via il denaro che vi era contenuto (ancora da quantificare), ma anche un paio di occhiali da sole e una bicicletta Graziella elettrica (foto 5 gallery). "Me l'hanno rubata tre volte, due volte l'ho ritrovata. Dopo il primo furto l'ho ritrovata dietro la ferrovia, i ladri hanno fatto 500 metri dopo il furto e poi l'hanno abbandonata, non l'avevano accesa e quindi era impossibile pedalare manualmente", racconta il titolare Roberto. Il secondo furto, la scorsa estate, è stato ancora più rocambolesco: "L'avevo prestata a una mia dipendente, è stata ritrovata sui binari della ferrovia all'altezza di Milano Marittima. Mi hanno chiamato perchè c'era sopra l'adesivo della mia attività". Tornando al furto di questa notte, è stato il vicino, questa mattina (domenica 16 gennaio) ad allertare il ristoratore, che abita a pochi metri dal locale I ladri, per scappare, hanno forzato un chiavistello di una delle grandi finestre a scorrimento e sono usciti, portando con loro il bottino (foto 3 gallery). "In dodici anni che gestisco il locale ho subito 12 furti, anche se erano 3-4 anni che non accadeva nulla. La metà delle volte non ho fatto neanche denuncia - racconta Roberto - capita che ti portino via le monete da 1 e 2 euro dal fondo cassa e ti lasciano i centesimi, una volta hanno portato via bottiglie da Sangiovese da 2 euro, lasciando il Barolo e l'Amarone. Più che il furto è il fastidio, i danni che provoca il furto".