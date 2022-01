Attualità

Rimini

| 14:25 - 16 Gennaio 2022

Vaccinazione a Rimini durante l'open day del 16 gennaio 2022.



"Grande adesione" evidenzia l'Ausl Romagna in una nota, comunicato i dati delle dosi somministrate oggi (domenica 16 gennaio) in occasione dell'open day vaccinale per la fascia 5-19 anni. Anche nelle ore pomeridiane è possibile accedere senza prenotazione al piano terra del Colosseo Ausl, al centro vaccini. In Romagna somministrate 758 dosi nelle ore mattutine: 156 a Rimini, 177 a Cesena, 186 a Forlì e 239 a Ravenna.