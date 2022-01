Adinolfi No Vax, referente Rimini del Popolo della Famiglia si dimette

Attualità

Rimini

| 12:47 - 16 Gennaio 2022

Sergio De Vita, capolista del "Popolo della famiglia" alle ultime elezioni amministrative di Rimini, si è dimesso da referente locale del partito. Lo ha comunicato egli stesso in una nota, motivando la decisione con "le posizioni No Vax assunte dal presidente del Popolo della famiglia Mario Adinolfi". Posizioni che, spiega, hanno indotto De Vita "a prendere le distanze dal movimento politico che ho rappresentato, a livello locale, dal 2016 ad oggi".



De Vita si professa contrario all'obbligo di vaccinazione ed esprime critiche alle scelte del governo, in tema lavoro e scuola, durante i due anni di pandemia, ma evidenzia che il vaccino rappresenti "il principale strumento di contrasto al covid" e quindi è "sbagliato e politicamente irresponsabile minare la credibilità dell’azione vaccinale in corso nel nostro paese". "Si esaurisce, per me, un quinquennio di attività politica sotto le insegne del Popolo della Famiglia. I princìpi che hanno ispirato le battaglie di questi anni, a partire dal Family Day, continuo a ritenerli come necessari per la costruzione di una società giusta. Dio sa se e come tutto ciò che ho fatto, porterà un frutto di bene", chiosa nella nota.