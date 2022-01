Meteo: fase di alta pressione sul riminese, temperature massime sopra la media

Attualità

| 15:57 - 15 Gennaio 2022

Novafeltria (foto altarimini.it).

Fase di alta pressione con tempo stabile e temperature massime al di sopra delle medie climatologiche del periodo. Minime stazionarie, più fredde in collina-costa piuttosto che in montagna.

Possibili correnti fredde da Est a partire da giovedì 20 gennaio.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 15/01/2022 ore 15:40



Domenica 16 gennaio 2022

Stato del cielo: sereno ovunque.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese fra +1°C e +4°C, massime comprese fra +9°C e +14°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali, con locali rinforzi da sud-ovest nell’entroterra.

Mare: quasi calmo.



Attendibilità: molto alta.



Lunedì 17 gennaio 2022

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino. Sereno nel pomeriggio-sera.





Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 0°C e +4°C, massime comprese tra +8°C e +12°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali, con locali rinforzi lungo la costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.





Martedì 18 gennaio 2022

Stato del cielo: sereno, con locali foschie in prima mattinata lungo la fascia costiera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 0°C e +3°C, massime comprese tra +9°C e +12°C.

Venti: deboli e di direzione variabile.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.





Mercoledì 19 gennaio 2022

Stato del cielo: sereno o parzialmente velato. Possibili banchi di nebbia lungo la costa al mattino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -1°C e +2°C, massime comprese tra +8°C e +11°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.

Linea di tendenza: a partire dalla giornata di giovedì 20 gennaio correnti più fredde da nord-est affluiranno sui Balcani, lambendo anche le regioni adriatiche. Previsto un aumento della nuvolosità in provincia di Rimini con locali precipitazioni fra giovedì 20 e venerdì 21 gennaio. Temperature in generale calo, specie nei valori massimi.



