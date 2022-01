Covid Rimini: calano casi e ricoveri, nessun decesso

Attualità

Rimini

| 15:20 - 15 Gennaio 2022

Bollettino Covid 15 gennaio 2022.



Nessun nuovo decesso per il territorio riminese di pazienti affetti da Covid. In regione sono stati in tutto 27, età media 79 anni. I nuovi casi sono 1.576 in Provincia di Rimini, 17.775 su 78.112 tamponi in regione.



I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 152 (+4); l'età media è di 62 anni. Sul totale, 97 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,9 anni), il 63,8%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Nel riminese i ricoverati in terapia intensiva scendono a 16 (-1). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.334 (+22), età media 68,9 anni. Il 99,1% del totale dei casi attivi è in isolamento domiciliare.