Covid: Bonaccini bacchetta il governo, 'rimborsi alle regioni insufficienti'

Attualità

Nazionale

| 12:20 - 15 Gennaio 2022

Stefano Bonaccini.

Da mesi grazie ai vaccini si sta contrastando il virus tenendo aperto il Paese, salvaguardando il più possibile scuola in presenza, lavoro, economia, socialità. Per non fare passi indietro, dice al Corriere della Sera (edizione di Bologna) il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l'arma più efficace "è proprio il vaccino, oltre al rispetto delle regole". Il suo giudizio sulla gestione della pandemia da parte del governo "è molto positivo", ma sul punto dei rimborsi alle regioni "non ci siamo: se avevamo chiesto 2 miliardi, conti alla mano, e ce ne danno un terzo, i bilanci non si chiudono. Sono soldi che abbiamo speso per combattere la crisi sanitaria più pesante dell'ultimo secolo e che, contrariamente a quanto ipotizzato mesi fa, sta proseguendo anche nel 2022". I costi "non possono ricadere sui bilanci ordinari delle Regioni che servono a pagare il resto della sanità, né sui cittadini". Per il governatore inoltre vanno semplificate le procedure e le regole in questa nuova fase di gestione della pandemia, una strada già intrapresa dall'Emilia Romagna, ad esempio "con l'autotesting, che partirà la prossima settimana, per attivare l'isolamento se positivi a un tampone rapido fatto in proprio senza dover aspettare la comunicazione della Ausl". Le persone "devono poter tornare alla vita quotidiana nei tempi previsti e il carico delle strutture sanitarie va alleggerito, anche rispetto alla gestione di una mole imponente di tamponi. Servono però anche decisioni nazionali".