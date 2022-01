Un palazzetto dello sport e del nuoto per Novafeltria: il PD sollecita l’Amministrazione

Attualità

Novafeltria

| 12:00 - 15 Gennaio 2022

Palazzetto dello sport.

Un Palasport in Valmarecchia è atteso da tantissimi anni dalle Associazioni sportive o del tempo libero cresciute negli ultimi periodi in vallata. Secondo il PD di Novafeltria “è indispensabile per il territorio avere una infrastruttura sportiva di adeguato livello la cui realizzazione rientrerebbe a pieno titolo nelle prime scadenze 2022 del PNRR e del Recovery plan. Sarebbe interessante proporre la progettazione e costruzione ex novo del palazzetto dello sport e del nuoto – palasport Valmarecchia, ubicabile nell'area dell'ex campo sportivo del capoluogo (in sostituzione alle odierne "tribune"). A questo si dovrebbero aggiungere ulteriori obiettivi di rigenerazione sociale e culturale, su cui si potrebbero ricercare sostegni finanziari ad effetto moltiplicatore per la rigenerazione di "borghi storici o a vocazione turistica", indicando luoghi o località del nostro territorio come Perticara, Torricella, Sartiano, Uffugliano e Secchiano”.



Secondo il PD la struttura sarebbe collocata in una posizione privilegiata e centrale, facilmente raggiungibile, di completa risposta alle esigenze scolastiche e più funzionale in relazione alla accresciuta domanda di benessere sportivo e collettivo; inoltre, mezzo e strumento attraverso cui professionalizzare l'offerta sportiva del’attuale gestore per nuoto, pallanuoto, pallacanestro, pallavolo, padel, altro, elevandone l'interesse delle famiglie o dei singoli, oltre a diventare quell'infrastruttura di Vallata su cui -in futuro - puntare per promuovere il turismo sportivo.



“Alle tante parole solo annunciate dall'Amministrazione comunale – prosegue la nota del PD - seguite da modeste realizzazioni, è giunto il tempo dei fatti, di concretezza, di pensare un po' più in grande. E' arrivato il tempo di cambiare e avere coraggio. In questo il PD di Novafeltria c'è. Si proceda con la concertazione, il coinvolgimento e la partecipazione, in forma attiva, delle Istituzioni, delle forze politiche e sociali; soprattutto, delle Associazioni Sportive (nessuna esclusa, compresa la gloriosa società del Perticara che a breve andrà a celebrare un secolo di storia sportiva), sedendosi al tavolo della decisione unitamente alla Provincia di Rimini e al Presidente Santi, così da attivare, velocemente, le successive fasi della progettazione e dell'esecuzione”.