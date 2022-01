Omicidio Misano, avvocato dei figli della vittima: "il Comune dia immediato sostegno"

Attualità

Rimini

| 11:35 - 15 Gennaio 2022

I rilievi sul luogo dell'omicidio. In gallery l'avvocato Massimo Melillo.



Un sollecito al Comune di Misano affinché intervenga per sostenere economicamente le famiglie della vittima. Mentre il 54enne sloveno autore dell'omicidio di Nicola Donadio, questa mattina (sabato 15 gennaio), assistito dal suo legale Massimiliano Orrù, si sta sottoponendo alle domande del gip, Massimo Melillo, avvocato dei quattro figli del 50enne deceduto, chiede per i propri assistiti "un concreto e immediato sostegno". Nel dettaglio, l'avvocato Melillo dichiara: "La morte di Donadio Nicola è una tragedia che ha sconvolto profondamente la famiglia della vittima e l'intera comunità di Misano Adriatico. In questo momento di profondo dolore per la tragica scomparsa del loro caro Nicola, è prioritario tutelare gli interessi e i bisogni dei quattro figli della vittima, di cui tre minorenni, i quali hanno subito una perdita incolmabile. Pertanto, la famiglia della vittima, confida in un concreto ed immediato sostegno da parte del Sindaco Fabrizio Piccioni del Comune di Misano Adriatico". Stessa richiesta è stata avanzata da Mario Erbetta, politico riminese e avvocato, che seguì per Donadio una pratica previdenziale.