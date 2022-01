Rimini Calcio, è Jacopo Deratti il sostituto di Berghi

Sport

Rimini

| 11:30 - 15 Gennaio 2022

Jacopo Deratti con la maglia del Carpi (foto da Mondoprimavera.com).



Sarà annunciato nelle prossime ore il sostituto di Filippo Berghi, il 2003 che manca nello scacchiere del Rimini Calcio. Si tratta di Jacopo Deratti, nato a Roma il 1 luglio 2003, alto 1 metro e 87 e attualmente in forza alla Pistoiese (Serie C). Può ricoprire il ruolo di esterno e di difensore centrale. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Lodigiani, è passato al Carpi, poi l’approdo nel club toscano (una sola presenza). Sarà l'alternativa a Lo Duca.

Lorenzo Mantovani, classe 2003, è la nuova giovane freccia per il Progresso. Direttamente dal Bologna FC, con esperienza in categoria tra le file del Mezzolara e del Legnano, sarà a disposizione dello staff già a partire dalla giornata di lunedì.