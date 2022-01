Casinoitalian.online: la miglior Guida per i giocatori di Casinò italiani

Attualità

Nazionale

| 08:19 - 15 Gennaio 2022

Il gioco d'azzardo in Italia è legale purché l'operatore lavori onestamente, coprendo tutte le esigenze dei giocatori e fornendo il massimo livello di sicurezza. Per garantire tutto questo gli operatori sono autorizzati da ADM, uno dei regolatori più severi al mondo. Tuttavia, i giocatori potrebbero aver bisogno di una guida o di un supporto che li aiuti a scoprire come funzionano le piattaforme e quali sono i suggerimenti che possono essere utilizzati per il gioco d'azzardo in Italia.



Per consentire ai giocatori italiani di trovare un valido aiuto, abbiamo lanciato Casinoitalian.online, un portale ricco di approfondimenti e guide complete rivolte ai giocatori d'azzardo in Italia. Le qualità che ci hanno spinto a curare i contenuti visualizzati sul sito sono una nuova visione del gioco e un forte desiderio di soddisfare i giocatori 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Il progetto è stato istituito nel dicembre 2021 da ScanTeam ed è destinato a mettere in luce molti argomenti essenziali. Per esempio:



Come i casinò italiani operano legalmente;

Cosa significa la licenza ADM e perché è importante per i giocatori;

Dove giocare per ottenere sia bonus che ottimi Termini & Condizioni;

Come giocare nei diversi giochi da casinò;

Quali metodi utilizzare per i pagamenti.



Tutti questi punti sono trattati all’interno di tutte le nostre recensioni. E siccome ogni recensione offre spazio libero per i commenti dei lettori, puoi leggerli e lasciare a tua volta un commento personale. Non preoccuparti, non li modificheremo; è un altro strumento responsabile dell'onestà nel settore del gioco d'azzardo italiano.



INTERFACCIA E STRUTTURA PER LA TUA COMODITA'



Come al solito, il nostro team è riuscito a considerare tutto, non solo i contenuti ma anche il layout del progetto. È stata presa in considerazione anche la struttura di tutti gli elementi presenti, che ha permesso ai nostri designer di combinare la semplicità della navigazione con una ricca selezione di contenuti che volevamo consegnare ai nostri lettori.



La prima cosa che noti quando visiti Casinoitalian.online è la pagina principale, che è una sorta di presentazione della piattaforma e del gioco d'azzardo in generale in Italia. Scopri come funzionano i casinò online nel nostro Paese, come iniziare a giocare, quali bonus vengono offerti e quali tipi di giochi sono disponibili.



L'altro dettaglio che noterai sul sito è la valutazione dei casinò italiani che si classificano di conseguenza, mostrando le migliori offerte sul mercato. Per fare questa valutazione, abbiamo passato molto tempo a controllare i casinò disponibili e a scegliere quelli più affidabili. La licenza ADM di ciascuno di essi è un must, ma anche gli altri parametri sono di prim'ordine.



Naturalmente, ti piaceranno anche gli altri dettagli, come il comodo menu, la presenza di una barra di ricerca e un'interfaccia ottimizzata per i dispositivi mobili. Grazie a questi dettagli, ogni lettore che visiterà il nostro sito troverà le risposte a tutte le sue domande e avrà accesso ai casinò online più sicuri e affidabili d'Italia.



CANALI SOCIAL MEDIA



Abbiamo fatto del nostro meglio per rendere Casinoitalian.online il più interessante possibile per i nostri lettori. Tuttavia, ci rendiamo conto che alcuni visitatori italiani potrebbero cercare modi alternativi per entrare in contatto con noi e ricevere notifiche su bonus e notizie sul gioco d'azzardo. Ecco perché gestiamo diversi canali di social media a cui potrai unirti.



Questi canali sono Twitter, Pinterest e YouTube. E ognuna di queste opzioni ha alcuni vantaggi per i follower. Per quanto riguarda Twitter e Pinterest, leggerai brevi notizie o commenti su vari eventi e nuove promozioni, mentre YouTube ti darà accesso a contenuti più specifici, come panoramiche di determinati giochi o casinò e guide dettagliate su diverse attività, come le promozioni delle scommesse o l'elaborazione dei pagamenti.



ScanTeam e Casinoitalian.online: le caratteristiche del progetto



Per rendere il gioco d'azzardo sicuro e trasparente in tutte le aree, ScanTeam.pro sta lanciando i suoi progetti ovunque questo intrattenimento sia legale. E anche se siamo nuovi nel mercato iGaming in Italia, sappiamo come soddisfare le esigenze dei lettori, sia ​​grazie alla nostra esperienza che a quella di un gruppo di professionisti specializzati che si sono uniti a noi. Tutto questo garantisce a Casinoitalian.online la possibilità di diventare un progetto destinato a crescere.

I vantaggi che vogliamo sottolineare di questo nuovo lancio sono i seguenti:



Il team è composto da persone specializzate che amano il gioco d'azzardo;

Vengono presi in considerazione tutti gli aspetti delle leggi sul gioco d'azzardo in Italia;

Il processo di selezione dei casinò per le nostre valutazioni è il più severo in circolazione;

Non consigliamo progetti che non sono stati testati da noi stessi;

Il sito include un enorme elenco di bonus per i giocatori italiani.



Per ScanTeam è un altro passo verso uno sviluppo rapido e di successo. E per i giocatori italiani è una ventata di tranquillità: le guide di qualità sui loro giochi preferiti stanno già aspettando su Casinoitalian.online!