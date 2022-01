Crac Aeradria, da Gnassi a Vitali tutti assolti nel maxi processo

Attualità

Rimini

| 21:50 - 14 Gennaio 2022

Aeroporto Fellini di Rimini.

Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini, e Stefano Vitali, ex presidente della provincia, sono stati assolti nel processo per il crac Aeradria. Assoluzione anche per Manlio Maggioli, ex presidente della Camera di Commercio, Mario Formica, ex vicepresidente di Aeradria, Lorenzo Cagnoni, presidente di Ieg, Fabio Rosolen, dipendente di Riviera di Rimini Promotion, una delle società satellite di Aeradria. Per Vitali la Procura aveva chiesto 4 anni e 4 mesi di reclusione, per Gnassi 4 anni e 1 mese di reclusione. Il commercialista Santo Pansica (altra società satellite di Aeradria) è stato invece condannato a 4 anni di reclusione.