Basket B, RivieraBanca-Aurora Jesi si recupera mercoledì 2 febbraio alle 20,30

| 18:48 - 14 Gennaio 2022

Rivierabanca Basket Rimini comunica ufficialmente che la partita contro Aurora Basket Jesi, quinta giornata di campionato, verrà recuperata mercoledì 2 febbraio alle ore 20.30 al PalaFlaminio.

La Società ricorda a tutti i tifosi che i biglietti già acquistati avranno regolare validità anche nel recupero del 2/2, mentre coloro che desiderano il rimborso del biglietto potranno riceverlo da giovedì 20 gennaio a domenica 30 gennaio attraverso le seguenti modalità:

BIGLIETTI ACQUISTATI IN BIGLIETTERIA:

E' necessario presentarsi fisicamente in sede al Flaminio (tutti i giorni, sabato e domenica esclusi, dalle ore 9 alle ore 12.30) con il biglietto in mano.

BIGLIETTI ACQUISTATI SU VIVATICKET O PRESSO LA TABACCHERIA PRUCCOLI:

Il portale Vivaticket attiverà un'apposita procedura per il rimborso del biglietto: l'operazione potrà essere interamente svolta online.

RINVIO La Società New Flying Balls informa che, in seguito a nuove positività al Covid-19 emerse e all’insorgere di sintomi ad esso riconducibili su diversi atleti e componenti del Gruppo Squadra di entrambe le Società, Tigers Cesena e New Flying Balls Ozzano, in maniera congiunta, hanno richiesto il rinvio della partita in programma Domenica 16 Gennaio alle 18:00.

Tenuto conto della documentazione ricevuta, gli Organi Federali hanno accolto la richiesta di rinvio del match, che in comune accordo fra le Società verrà recuperato Mercoledì 2 Febbraio alle ore 20:30.