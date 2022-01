A Rimini parrucchiera esercitava senza Green Pass, sanzionata

Cronaca

Rimini

| 17:19 - 14 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

Serrati controlli, della Polizia di Rimini, per il rispetto delle norme sul Green Pass. Nella giornata di ieri (giovedì 13 gennaio) sono state fatte verifiche su 227 persone. Sono state sanzionate due donne, una parrucchiera che esercitava la sua professione senza la certificazione, e una passeggera del Metromare. La sanzione è scattata anche per un giovane, che dopo aver preso un caffè da asporto in un bar del centro storico di Rimini, si è seduto in un tavolino all'esterno rifiutandosi di mostrare il Green Pass. Era anche privo di mascherina.