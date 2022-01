Rimini, sequestrati prodotti alimentari e buste per la spesa non a norma

Cronaca

Rimini

| 17:12 - 14 Gennaio 2022

Parte del materiale sequestrato.

I Carabinieri Forestali di Rimini hanno eseguito nei giorni scorsi controlli in alcune attività poste sul lungomare cittadino, per verificare la corretta applicazione delle normative relative a etichettature e tracciabilità dei prodotti alimentari. Sono stati eseguiti così dei sequestri che hanno riguardato anche 30 kg di shopper per la spesa, per un totale di 6500 euro di sanzioni. "I controlli nel settore agroalimentare continueranno anche nelle prossime settimane, al fine di tutelare il più possibile il consumatore, troppo spesso ignaro dell’origine e della consistenza dei cibi portati quotidianamente sulle tavole dei cittadini", si legge in una nota dell'Arma.