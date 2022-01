Covid San Marino: contagi alti, ma calano i ricoveri

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:05 - 14 Gennaio 2022

Foto Simone Fiorani.



A San Marino sono 1752 i casi attivi, dodici le persone ricoverate in ospedale: 9 in isolamento e 3 in terapia intensiva. “Pur registrando un elevato numero di contagi quotidiani e di casi attivi in territorio, la situazione dei ricoveri resta al momento sotto controllo", spiega Sergio Rabini, direttore generale Iss. Dagli ultimi riscontri di laboratorio, nel 60% circa dei campioni inviati ad analizzare, è stata riscontrata la presenza della variante “Omicron” in territorio.



VACCINAZIONI Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino è di 62.214 di cui 23.724 persone vaccinate con la prima dose e 25.668 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione primario l’84,79% della popolazione vaccinabile residente. Sono 12.822 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 45,42% della popolazione vaccinabile residente.