Covid: non si arrestano i decessi, altri 3 morti nel riminese

Attualità

Rimini

| 15:56 - 14 Gennaio 2022

Bollettino Covid 14 gennaio 2022.

Tre nuovi decessi per il territorio riminese di pazienti affetti da Covid: un 87enne e due donne, di 75 e 93 anni. In regione i decessi sono stati in tutto 24, età media 81. A Forlì-Cesena deceduto un 43enne, nel parmense una 44enne. I nuovi casi sono 1.712 in Provincia di Rimini, 20.346 su 69.665 tamponi in regione.



I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 148 (-3). Nel riminese 17 (+1). Sul totale, 98 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,5 anni), il 66,2%, mentre 50 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.312 (+54), età media 69 anni.