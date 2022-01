Sport

Misano Adriatico

| 15:46 - 14 Gennaio 2022

Atleti pronti per partire in una passata edizione. Foto Marzio Biondi.

Domenica 27 febbraio 2022 il podismo sarà protagonista al Misano World Circuit. Per questa data infatti tornerà il Granpremio Città di Misano, gara nazionale Fidal su un percorso di 10 km sviluppato all'interno dell'autodromo in cui si corre ogni anno il Granpremio di Montomondiale. Le iscrizioni sono aperte. Link per iscriversi alla competizione. La gara è organizzata dal team Misano Podismo.