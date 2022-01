FOTONOTIZIA Covid: chiusi per contagi diversi locali a Riccione

Attualità

Riccione

| 15:36 - 14 Gennaio 2022

Le vetrine dei due bar chiusi per Covid.

Il Sars-CoV-2, con le sue varianti Delta e Omicron, sta presentando un conto salato anche dal punto di vista economico, non solo sanitario. La pandemia colpisce pesantamente le attività economiche, costrette da una parte a far fronte a un calo dei clienti, dall'altra a chiusure forzate per positività. Con questa fotonotizia immortaliamo una situazione particolare a Riccione: due bar distanti 350 metri, entrambi chiusi per Covid. Il primo è "L'altro bar", il secondo "Il caffè del marinaio", entrambi sulla via Emilia. Ai titolari e gestori delle attività naturalmente un in bocca al lupo per riprendere al più presto l'attività.