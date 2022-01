Rimini, saltano le rappresentazioni dello spettacolo di Silvio Orlando al teatro Galli

Eventi

Rimini

| 13:40 - 14 Gennaio 2022

Silvio Orlando - Foto Gianni Biccari.



La Direzione del Teatro Galli informa che, per cause di forza maggiore comunicate oggi (venerdì 14 gennaio) dalla compagnia, sono annullate le tre recite dello spettacolo "La vita davanti a sé" con Silvio Orlando in programma al Teatro Galli dal 18 al 20 gennaio. Nei prossimi giorni saranno fornite informazioni più dettagliate per gli abbonati e per gli spettatori che avevano già acquistato il biglietto (che si chiede di conservare), mentre sono annullate le prenotazioni.

Per informazioni e aggiornamenti: www.teatrogalli.it