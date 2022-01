Calcio Promozione: Pietracuta, arriva il portiere Leardini

Sport

Pietracuta di San Leo

| 12:09 - 14 Gennaio 2022

Il mercato invernale del Pietracuta calcio è stato caratterizzato da poche operazioni, sia in entrata che in uscita: hanno lasciato la compagine rossoblu il centrocampista classe 2002 Gabriele Pacaj, destinazione A.S.D. Villa Verucchio e il difensore del 2001 Giacomo Borghini, accasatosi alla Polisportiva Spontricciolo. L’unico movimento in entrata si tratta di un gradito ritorno: indosserà di nuovo la casacca rossoblu il portiere Nicolas Leardini, proveniente dal Domagnano, già protagonista di due ottime stagioni tra le fila del Pietracuta.

Dal Pietracuta calcio, un grosso in bocca al lupo a Gabriele e Giacomo e un caloroso bentornato a Nicolas.