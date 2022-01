Lasciato a piedi dal bus, Start Romagna si scusa

Attualità

Rimini

11:43 - 14 Gennaio 2022

Non passa l'autobus, giovane studente rimane a piedi, le scuse di Start Romagna. Una mail giunta alla nostra redazione scritta dal padre dello studente ha messo in luce la disavventura capitata al ragazzo. (Leggi la notizia). Start Romagna si dice dispiaciuta per il disagio subito e per la difficoltà nel contattare l'azienda.



Di seguito la nota di Start Romagna.



Start Romagna è dispiaciuta per il disagio arrecato al giovane studente e al padre a seguito della corsa saltata sulla linea 16, ed anche per le difficoltà riscontrate nel comunicare con l’Azienda. Probabilmente la telefonata è avvenuta verso il centralino aziendale e non al call center che all’ 199.115577 effettua orario continuato dalle 8.00 alle 19.00.



Ricordiamo comunque che il modo più rapido per richiedere informazioni ed evidenziare segnalazioni è il canale WhatsApp al n. 331.6566555, mentre sul canale Telegram Start Romagna Rimini sono trasmesse variazioni generali.



Sono settimane molto complicate per l’organizzazione delle corse del trasporto pubblico. Gli effetti della pandemia causano anche nel nostro settore numerose assenze e capita, come è capitato, che ulteriori se ne aggiungano, comunicate nell’imminenza di entrata nel turno di lavoro, causando salti di corsa che non sono previsti dalla quotidiana comunicazione disponibile sul sito di Start Romagna.



Ciò non toglie che non dobbiamo rassegnarci alla difficoltà, speriamo contingente, piuttosto moltiplicare gli sforzi per offrire alla clientela il miglior servizio di assistenza possibile.