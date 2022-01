Rimini: quali sono le offerte di lavoro interessanti

Attualità

Nazionale

| 11:33 - 14 Gennaio 2022

Offerta lavoro, foto di repertorio.

La città di Rimini, complice la sua forte attrattività turistica, mette a disposizione un ricco e variegato assortimento di opportunità di lavoro. Tuttavia, non sempre si ha la possibilità di conoscerle tutto, magari perché non si ha il tempo di consultare tutti i siti che ospitano annunci e inserzioni. Come fare, allora, a non lasciarsi scappare occasioni potenzialmente interessanti? Il consiglio è di navigare sul sito di AnnunciLavoro360, che in pochi clic permette di visualizzare tutte le offerte di lavoro Rimini ed eventualmente quelle di altre città italiane in cui si è disponibili a lavorare.



Come funziona AnnunciLavoro360



Il sito viene definito, per la precisione, un aggregatore: infatti, riunisce tutti gli annunci che sono stati pubblicati su altre piattaforme e che sono già presenti sul web. La sua caratteristica peculiare è proprio questa: gli utenti non si devono più impegnare a passare da un sito all’altro per cercare le offerte di lavoro, magari con il rischio di vedere sempre gli stessi annunci o di lasciarsene sfuggire altri; con AnnunciLavoro360, tutte le offerte di lavoro vengono visualizzate in una sola pagina, garantendo un risparmio di tempo davvero consistente.



Offerte di lavoro: le migliori su AnnunciLavoro360



Tra le offerte di lavoro più interessanti a disposizione su AnnunciLavoro360 ce n’è una per agenti commerciali: una mansione di tipo amministrativo per conto di Edison Energia, anche se il datore di lavoro effettivo è Line Telecomunicazioni. L’offerta è rivolta unicamente a donne in possesso di partita Iva, e – come viene specificato nell’annuncio – il lavoro non ha a che fare con il telemarketing né con la vendita. È richiesta, in ogni caso, bella presenza. A proposito di agenti commerciali, sempre a Rimini si cerca un agente nei settori sanità e HORECA. Lo scopo è quello di implementare un pacchetto clienti e gestirlo in modo professionale; i clienti afferiscono ai campi delle RSA, delle imprese di servizi e della ristorazione.



Posizioni aperte a Rimini



Italia Spa è un’agenzia per il lavoro che seleziona, attraverso la propria filiale di Rimini, un caldaista che si dovrà occupare di manutenzione ordinaria. Per svolgere questa mansione è necessario avere alle spalle già un’esperienza in questo ambito ed essere in possesso di un diploma di elettrotecnico o termotecnico. Fra i requisiti importanti ci sono doti relazionali, capacità diagnostiche sulle caldaie e predisposizione al lavoro manuale. Inoltre, è essenziale essere automuniti. Per conto di Acea Energia, invece, si selezionano consulenti commerciali. Sempre Italia Spa ha avviato le selezioni per addetti alle manutenzioni, che saranno chiamati a intervenire sugli impianti idraulici e termoidraulici aziendali, gestendo sia le manutenzioni ordinarie che quelle straordinarie.



Le selezioni di Italia Spa



Su AnnunciLavoro360, molte delle offerte relative a Rimini provengono dalla filiale cittadina dell’agenzia per il lavoro Italia Spa. Sono aperte, per esempio, selezioni per operatori di macchine a controllo numerico destinati a un’azienda attiva nel settore dell’arredamento e del legno, e per addetti al controllo qualità in un’impresa del settore alimentare.



Consulenti di viaggi e addetti alle pulizie



Come si può notare, i ruoli richiesti coprono una grande varietà di settori. Ecco, per esempio, un’agenzia di viaggi leader nel proprio campo a livello internazionale che ha bisogno di nuovi consulenti per ampliare il proprio organico: ovviamente è preferibile saper padroneggiare le lingue straniere. Manpower, invece, necessita di un addetto alle pulizie con pregressa esperienza: si tratta di un lavoro part time da 50 minuti al giorno. Va detto, poi, che ci sono diverse offerte correlate allo smart working, con attività che riguardano il marketing o la vendita di prodotti di Herbalife.



Opportunità per chi ha il diploma di istituto alberghiero



I diplomati degli istituti alberghieri possono trovare una concreta e opportunità di impiego in un’azienda che fa parte della grande distribuzione organizzata alimentare. Non serve questo tipo di diploma, invece, per essere assunti come addetti al reparto macelleria. Infine, le ragazze che desiderano entrare in contatto con la movida e con la vita notturna hanno la possibilità di farlo come figuranti di sala o ragazze immagine in piano bar e night club, lavorando per un’agenzia di spettacolo denominata Miss Night Club che si occupa dell’intrattenimento di più di 100 locali. Vengono garantiti guadagni fino a 3mila euro al mese.