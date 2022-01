Tennis, la verucchiese Lucia Bronzetti nel tabellone principale dell'Australian Open

Sport

Verucchio

| 09:46 - 14 Gennaio 2022

Lucia Bronzetti.

La tennista verucchiese Lucia Bronzetti brilla ai turni di qualificazione dell'Australian Open. Il comune di Verucchio, con un post sulla sua pagina Facebook, esulta per il risultato raggiunto dalla 23enne insignita in autunno del “Trono di Verucchio 2021”. Lucia ha vinto contro la giapponese Nao Hibino nella notte e superato in rimonta anche il terzo turno di qualificazione entrando nel tabellone principale. "E’ il primo Slam della carriera per Lucia" si legge sulla nota del comune "con gli 80 punti guadagnati fino a ora, è destinata a guadagnare diverse posizioni rispetto al 145esimo posto al mondo della classifica Wta attuale e a mettere a segno un altro best ranking". La sfida contro la giapponese Nao Hibino è andata in scena nella notte. Lucia l'ha battuta per 46 62 61, dopo quasi due ore di lotta. Ora l'attesa è per "il sorteggio del primo turno, con l’orgoglio e i complimenti dell’intera amministrazione per questa giovane atleta che con grinta, professionalità e il sorriso sulle labbra si fa portabandiera della nostra cittadina in ogni continente e porta per la prima volta Verucchio nel main draw di uno dei templi del tennis mondiale."