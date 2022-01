Covid Rimini: tre decessi, calo ricoveri terapia intensiva e 2104 contagi

Attualità

Rimini

| 16:34 - 13 Gennaio 2022

Bollettino Covid 13 gennaio 2022.



Nel riminese tre nuovi decessi di pazienti affetti da Covid: tre donne di 89, 91 e 96 anni. In regione i decessi sono stati in tutto 37, età media 78 anni. Per il territorio riminese scende a 16 il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1), in Regione sono 151 (+3); l'età media è di 62,3 anni. Sul totale, 100 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,2 anni), il 66,2%, mentre 51 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.258 (+71), età media 69,2 anni.



I nuovi casi sono per il territorio riminese sono 2104, in regione 20.648 su un totale di 72.547 tamponi



.