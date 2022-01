Regione Emilia Romagna, "via da conto Covid ricoverati per altre patologie"

Attualità

Nel confronto di oggi (giovedì 13 gennaio) con i sindaci dei capoluoghi di Provincia e presidenti di Provincia, la regione Emilia Romagna ha ribadito la sua richiesta al Ministero della Salute di rivedere i parametri di classificazione dei ricoveri ospedalieri, che oggi includono pazienti che entrano in ospedale per altre patologie e poi risultano positivi, ma senza sintomi respiratori. "Parametri da cui dipendono le fasce di colore e quindi misure restrittive ed eventuali nuove chiusure, quando l'impegno di tutti deve essere rivolto al contrasto della pandemia basato su dati in grado di fotografare meglio la realtà in questa fase della pandemia diversa dalle precedenti", evidenzia una nota della regione. Stessa richiesta è stata inoltrata dalla regione Lombardia, mentre in Piemonte il bollettino Covid non includerà più i pazienti positivi al Sars-CoV-2, ma senza sintomi respiratori riconducibili all'infezione.