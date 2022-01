Covid, Bonaccini a confronto con i sindaci: "lotta al virus, ma no chiusure"

Attualità

Emilia Romagna

| 15:51 - 13 Gennaio 2022

Stefano Bonaccini.



Il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini, i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti di Provincia sono stati protagonisti oggi (giovedì 13 gennaio) di una videoconferenza per fare il punto sulla pandemia, in un momento di grande pressione sul sistema sanitario e di aumento dei contagi. Tenere insieme il contrasto al virus e le aperture, salvaguardando sanità, scuola, lavoro, economia, è il principale obiettivo condiviso.



VACCINAZIONI Dalla riunione è emersa la necessità di spingere ulteriormente sulle vaccinazioni. "Il vaccino rappresenta lo strumento principale per contrastare con efficacia il virus anche in questa fase di crescita esponenziale dei contagi", evidenzia l'amministrazione regionale. In particolare, per quanto riguarda bambini e ragazzi in età scolastica: da qui la decisione dell'Open Day regionale per i 5-19enni domenica prossima 16 gennaio in tutta l'Emilia-Romagna, che vedrà le aziende sanitarie e i territori impegnati in un ulteriore sforzo organizzativo. "Bisogna accelerare soprattutto sulla vaccinazione dei più piccoli, nella fascia 5-11 anni", evidenziano dalla Regione. Durante la riunione è stato infatti ribadito come la loro salute, quella delle famiglie e le scuole aperte rappresentino una priorità dalla quale non si può derogare. Allo stesso modo, la decisione di avviare la vaccinazione libera e senza prenotazione in qualsiasi hub o punto vaccinale per gli over 50, dopo l'introduzione dell'obbligo per questa fascia d'età, rappresenta un ulteriore rafforzamento della campagna di immunizzazione, per salvaguardare i singoli e i luoghi di lavoro. "L'elevata copertura vaccinale in Emilia-Romagna e nel Paese ha cambiato lo scenario rispetto a un anno fa: di fronte a molti più contagi sono molti meno i ricoveri e i decessi e attività e servizi sono aperti: è questa la strada da continuare a battere", evidenzia la nota.



SEMPLIFICAZIONI Dal confronto è emersa unanimità anche sulla necessità di semplificare le procedure, per liberare i cittadini da fine isolamento e fine quarantena nei tempi dovuti, senza i ritardi che si verificano di fronte al numero imponente di nuovi casi e al sovraccarico di lavoro che le strutture sanitarie devono smaltire, anche nella gestione delle centinaia di migliaia di tamponi fatti ogni giorno, da sintomatici e asintomatici. In Emilia-Romagna va in tal senso l'accordo con le farmacie per la chiusura delle procedure attraverso i tamponi rapidi (per gli asintomatici), l'invio in automatico della relativa comunicazione e l'autotesting, da lunedì 17 gennaio, per avviare la procedura stessa via web in caso di esito positivo di un tampone rapido fatto in proprio. Misure decise dalla Regione e condivise dagli enti locali per rendere più facile la vita ai cittadini e permettere di concentrare maggiormente gli sforzi sulla campagna vaccinale.