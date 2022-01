Rimini, assessore Gianfreda propone il bonus psicologo

Attualità

Rimini

| 15:41 - 13 Gennaio 2022

Kristian Gianfreda.

L'assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda proporrà, come presidente del Distretto Socio Sanitario di Rimini Nord, l'introduzione di misure che possano permettere ai cittadini in difficoltà di poter avviare un percorso terapeutico con uno psicologo, rimarcando il dispiacere "per la mancata introduzione del bonus psicologo nella nuova legge di bilancio 2022", che sarebbe stato "necessario in questo delicato periodo" della pandemia, "alla luce delle troppe restrizioni con cui hanno dovuto fare i conti i nostri ragazzi e in generale tutti noi". Gianfreda evidenzia che "garantire il diritto alla salute mentale" rappresenti "un impegno prioritario dal momento che parliamo di una ferita aperta che riguarda larga parte della società civile e che, toccando da vicino molti adolescenti, ha delle dirette conseguenze anche sul futuro della nostra comunità".