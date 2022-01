Sentieri e percorsi: ecco tutti i contributi assegnati, da Novafeltria a Gemmano

Attualità

Valmarecchia

| 14:51 - 13 Gennaio 2022



Sono partite le comunicazioni ai beneficiari dei contributi per la sentieristica provinciale, relativi al bando pubblicato dalla Provincia di Rimini nello scorso novembre. Si tratta di circa 51.500 euro assegnati a 11 soggetti tra associazioni, enti no profit del Terzo Settore e cooperative di comunità, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria su sentieri e percorsi escursionistici; iniziative di promozione territoriale di interesse provinciale, che contribuiscano alla valorizzazione e alla conoscenza dell’ambiente e dell’entroterra. “Siamo soddisfatti dell’esito di questo bando – dichiara il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi – che premia una realtà di soggetti fortemente motivati e concretamente impegnati nella cura del nostro territorio e dell’ambiente, in questo caso con iniziative specifiche per favorire lo sviluppo della sentieristica, dei servizi ad essa collegati e la promozione dell’entroterra anche in chiave turistica".



Il presidente Santi riferisce che è in corso l'istruttoria sui progetti di interventi strutturali presentati dai Comuni, il cui completamento è previsto a breve. "Penso che favorire le politiche di crescita sostenibile dei piccoli Comuni delle aree interne e incentivare una forma di turismo in espansione, come è quello legato all’escursionismo, sia una scelta strategica coerente con la volontà di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio ambientale, ma anche di promuoverne lo sviluppo", chiosa Santi.



I BENEFICIARI



Umana Dimora O.d.V di Rimini

euro 5.000,00



Alta Valmarecchia Soccorso O.d.V. di Talamello

euro 5.000,00



I Cammini di San Francesco A.p.S. di San Leo

euro 5.000,00



La Chiocciola Casa del nomade di Pennabilli

euro 5.000,00



ADS Spartani di Gemmano

euro 5.000,00



Incanti Delcesi di Casteldelci

euro 4.900,00



CAI Club Alpino Italiano sezione di Rimini

euro 5.000,00



Pro Loco Gemmano

euro 5.000,00



Malatempora A.p.S. di Montefiore Conca

euro 5.000,00



Minatori di Miniera O.d.V. di Novafeltria

euro 2.447,72



APS Pro Loco di Montescudo

euro 4.150,00