Perticara, cittadino segnala: "strade non pulite dalla neve, problema per anziani"

Attualità

Novafeltria

| 17:24 - 13 Gennaio 2022

Foto dal lettore.

Un cittadino di Perticara ha scritto alla nostra redazione, lamentando una criticità emersa a seguito della nevicata di domenica scorsa (10 gennaio). "Alcune strade a Perticara, abitate soprattutto da anziani, non vengono pulite dalla neve", spiega. Nella seconda foto c'è un sentiero che, evidenzia, "Ha fatto mio zio di 85 anni con la pala per uscire di casa". "Le strade sono state pulite, ma non tutte, dove serve un mezzo più piccolo non provvedono mai. Segnaliamo, ma non si è mai visto nessuno", chiosa.