Rimini, il sindaco incontra la nuova direttrice della Soprintendenza Archeologica

| 14:19 - 13 Gennaio 2022

Un momento dell'incontro nell'ufficio del sindaco.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricevuto questa mattina (giovedì 13 gennaio) nel suo ufficio, Federica Gonzato, direttrice della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. "Un'occasione per conoscersi, augurarsi buon lavoro e rinnovare la reciproca collaborazione, dopo il recente avvicendamento della dott.ssa Federica Gonzato avvenuto nel mese di novembre 2021", spiega il sindaco di Rimini.



La nuova direttrice della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ha 46 anni, è originaria di Camposampiero (Padova) ed è stata funzionario archeologo presso la Direzione regionale Musei del Veneto, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Verona, del Museo Nazionale Atestino di Este (Padova) e responsabile scientifico del Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine (Rovigo).