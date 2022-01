Riccione, un milione e mezzo di euro per sistemare il quartiere Spontricciolo

Attualità

Riccione

13 Gennaio 2022

Lea Ermeti - foto di repertorio.



É iniziata la cantierizzazione propedeutica ai lavori di riqualificazione del quartiere Spontricciolo fra i Viali Aosta, Vercelli, Arona ed Alessandria che prenderanno il via lunedì 17 gennaio. L'investimento previsto è di un milione e 430.000 euro. "Il nostro obiettivo è quello di risolvere una situazione di trascuratezza delle strade e dei marciapiedi e abbattere le barriere architettoniche", spiega l'assessore Lea Ermeti. "Il proposito è di rendere Riccione una città sempre più moderna e vivibile, nuova nelle alberature e nell'impianto della pubblica illuminazione con nuove tecnologie a Led", aggiunge l'assessore.



I LAVORI L'opera consiste in una profonda rigenerazione del quartiere di Spontricciolo, con il rifacimento dei marciapiedi, con l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, e delle aiuole per filari di nuovi alberi tra i viali Aosta, Arona, Vercelli e Alessandria. I viali coinvolti dai lavori sono 18: Asti, Cuneo, Novara, Pinerolo, Biella, Arona, Mondovì, Saluzzo, Moncalieri, Casale, Domodossola, Rivoli, Verbania, Collegno, Valenza, Volpiano, Alessandria, Aosta. Le strade del quartiere "Spontricciolo" presentano dei marciapiedi di larghezza variabile e in alcune zone non sono presenti affatto. Lo stato dei marciapiedi, inoltre, si presenta spesso dissestato a causa della presenza di diverse tipologie di arbusti che nel tempo hanno sollevato la pavimentazione. La pavimentazione stradale nei viali Aosta, Vercelli, Alessandria, è stata oggetto di recente lavori di asfaltatura, mentre nella parte restante dei viali vi è la necessità di alcune bonifiche. Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova rete costituita da nuovi cavidotti a predisposizione per la rete TLC, costituita esclusivamente da fibre ottiche, da posare nei viali Arona, Saluzzo, Casale e Alessandria. E' prevista la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti al sodio con lampade al Led ai fini del risparmio energetico. La riqualificazione prevede infine lavorazioni ai sottoservizi e la predisposizione di canalizzazioni per futuri servizi, in primis la fibra ottica.