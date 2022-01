Oltre 580.000 euro di contributi per le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini

Attualità

Rimini

| 12:01 - 13 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

La Camera di commercio della Romagna apre il 2022 con due bandi per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, con uno stanziamento complessivo di oltre 580.000 euro.



Con il “Bando di concessione di contributi per la partecipazione a eventi fieristici - Anno 2022” la Camera mette a disposizione delle Microimprese, piccole imprese e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini un fondo pari a 200.000 euro. Lo scopo del bando è sostenere le MPMI nella penetrazione nei mercati esteri attraverso la partecipazione alle manifestazioni fieristiche , in Italia o all'estero o fiere virtuali.

Le fiere che si svolgono in Italia devono avere la qualifica internazionale certificata ed essere presenti nell’elenco del calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, secondo le date effettive di svolgimento così come aggiornate dagli Enti organizzatori.

Le domande di contributo potranno essere trasmesse dalle ore 10 del 25.1.2022 alle ore 16 del 25.3.2022, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov – AGEF, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.





Con il “Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022” la Camera di commercio della Romagna ha stanziato 380.970 euro per l'erogazione di contributi a fondo perduto destinati a finanziare progetti in ambiti tecnologici di innovazione digitale. L’obiettivo del bando è promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) delle province di Forlì-Cesena e Rimini, attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.

Le richieste di voucher potranno essere trasmesse dalle ore 10 del 31.01.2022 alle ore 21 del 18.02.2022, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov (Il servizio è raggiungibile dal sito www.registroimprese.it).

Non possono partecipare al bando le imprese che hanno beneficiato del “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020”.

Per una più capillare divulgazione, considerate le specificità del bando, la Camera di commercio organizza un incontro web, lunedì 17 gennaio, alle ore 11, nel corso del quale saranno illustrate le finalità e le modalità di partecipazione al bando, con una particolare attenzione alle novità dell'edizione dell'anno 2022.

Per partecipare è necessario iscriversi online, nella pagina dedicata all’evento sul sito della Camera di commercio della Romagna, nella sezione Promuovi l’impresa/Punto Impresa Digitale/ Seminari.