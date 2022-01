Dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, tra le vittime la piccola riminese Dayana

Attualità

Nazionale

| 09:36 - 13 Gennaio 2022

I funerali di Dayana e Williams.

Il 13 gennaio di dieci anni fa la nave da crociera Costa Concordia con a bordo oltre quattromila persone andò a schiantarsi sugli scogli a pochi metri dalla costa dell'Isola del Giglio. Quel disastro, causato per tentare un 'inchino', provocò la morte di 32 persone e lasciò incredulo il mondo non solo per la gravità dell'incidente, ma anche per la sequela di errori che seguirono lo schianto. Tra le vittime la più piccola è stata la riminese Dayana Arlotti, 5 anni, che era in vacanza con il padre Williams, anche lui perito nel naufragio. I loro corpi furono trovati quaranta giorni dopo il naufragio. Oggi sull'isola le vittime saranno ricordate in una cerimonia.