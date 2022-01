Novafeltria, sequestrati 30 kg di presunta sostanza stupefacente

Cronaca

Novafeltria

| 09:14 - 13 Gennaio 2022

I sacchi con il presunto stupefacente sottoposto a controllo.

La Polizia Locale di Novafeltria ha sequestrato oltre 30 kg di presunta sostanza stupefacente di tipo marijuana. Il 29 dicembre gli agenti hanno fermato per un controllo un veicolo. Insospettiti dal forte odore che proveniva dal mezzo hanno guardato all'interno notando un lenzuolo che copriva della merce. Il conducente ha dichiarato che si trattava di prodotti agricoli da lui coltivati. Gli agenti hanno proseguito nell'ispezione trovando diversi sacchi trasparenti con all'interno erba essiccata di colore verde. L'uomo non è stato in grado di fornire alcuna documentazione con l'autorizzazione per coltivare regolarmente la "Canapa sativa", per questo gli agenti, dopo aver contattato il Pm di turno, hanno sequestrato tutto. La merce verrà controlla per determinare il livello di Thc, la sostanza psicotropa, per verificare che non sia superiore a quanto consentito.