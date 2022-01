Attualità

| 07:33 - 13 Gennaio 2022

Il funerale di Davide Berni alla Stella Maris.

Riccione ha rivolto l'ultimo saluto a Davide “Babu” Berni, il cameriere morto a 22 anni per un malore. L’intero staff del "Birrodromo" si è stretto attorno ai familiari del giovane e in molti, oltre 300 persone, hanno preso parte ieri pomeriggio (12 gennaio) ai funerali nella chiesa Stella Maris di Riccione, officiati da Don Massimiliano Cucchi. Davide era conosciuto da tutti come un ragazzo modello e molto generoso. Un grande applauso ha accolto il feretro all'uscita dalla chiesa.