Polizia, nuovo capo di Gabinetto ad Ancona è la riminese Ornella Lupo

Attualità

Rimini

| 07:25 - 13 Gennaio 2022

Si è insediata lo scorso 10 gennaio il nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Ancona: è il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott.ssa Ornella Lupo, classe 1972, originaria di Rimini, da tempo residente a Ravenna, dove ha ricoperto numerosi incarichi, fin dalla sua prima assegnazione quale Commissario Capo nell'anno 2001. "Laureata in Giurisprudenza presso l'università di Bologna e specializzata in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni a Catania, - fa sapere ancora la Questura - ha ricoperto negli anni le funzioni di Dirigente dell' Ufficio Immigrazione, Dirigente delle Divisione P.A.S.I. ed infine Capo di Gabinetto della Questura di Ravenna". Autrice di molte pubblicazioni in Diritto e Legislazione in materia di Immigrazione e Stranieri, nominata " Cultore della materia" per l'insegnamento di Politiche della Sicurezza, nel corso della laurea magistrale in " Criminologia applicata per l'Investigazione e la Sicurezza, presso la Facoltà di scienze Politiche dell'Università di Bologna- sede di Forlì, guiderà il Gabinetto della Questura Dorica "con l'equilibrio e la passione che ha sempre messo nello svolgimento di tutti gli incarichi che la Polizia di Stato ha voluto affidarle nel corso di più di vent'anni di carriera".