| 07:19 - 13 Gennaio 2022

Il luogo dell'omicidio.

La procura di Rimini non ha, al momento, contestato la premeditazione per l'omicidio di N.D. avvenuto all'alba di mercoledì a Misano Adriatico per il quale è stato arrestato E. Z. La vittima, che lavorava per un'azienda fornitrice di Hera, sarebbe stato atteso al rientro dal lavoro ieri mattina all'alba. L'assassino lo avrebbe seguito in casa per parlare, finendo invece per colpirlo alla testa con un bilanciere da palestra.