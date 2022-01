Rimini, scendono focolai nelle Rsa e le classi in quarantena

Attualità

Rimini

19:17 - 12 Gennaio 2022

A Rimini i focolai nelle Rsa, nel periodo 3-9 gennaio, sono scesi da 9 a 4. Salgono a due invece quelli ospedalieri, per un totale di 6. In tutta la Romagna i focolai scendono da 30 a 22.



A seguito delle chiusure delle scuola, le classi in quarantena a Rimini sono scese da 45 a 10: 3 servizi educativi 0-3 anni, 3 scuola infanzia 3-6 anni, 3 scuola primaria e una classe per le scuole secondarie di secondo grado. Nel ravennate la scuola è ripartita senza classi in quarantena, 6 quelle dela provincia di Forlì-Cesena.