Covid: la situazione comune per comune in Provincia di Rimini Oltre 10.000 casi attivi in più e oltre 6900 contagi in più in una settimana

Attualità Rimini | 18:44 - 12 Gennaio 2022 Bollettino Covid Provincia di Rimini 3-9 gennaio.

Nella settimana dal 3 gennaio al 9 gennaio, nel riminese, i casi di contagio da nuovo coronavirus sono stati 13.567, + 6973 rispetto alla settimana precedente. Di questi, 2640 casi hanno riguardato bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, il 19,5% del totale. Sul fronte casi attivi, in provincia di Rimini nella settimana di riferimento, crescono a loro volta da 9330 a 19.927 (+10.597).





NUOVI CASI



Rimini 6030 Riccione 1516

Santarcangelo 982

Misano Adriatico 616

Cattolica 549

Bellaria Igea Marina 550

Coriano 493

Verucchio 424

San Giovanni in Marignano 414

Morciano 353

San Clemente 302

Montescudo Monte Colombo 234

Poggio Torriana 198

Novafeltria 184

Saludecio 113

Montefiore Conca 112

San Leo 84

Pennabilli 60

Mondaino 57

Sant'Agata Feltria 58

Gemmano 48

Montegridolfo 34

Maiolo 32

Talamello 28

Casteldelci 4



CASI ATTIVI



Rimini 9036

Riccione 2178

Santarcangelo 1374

Misano Adriatico 890

Cattolica 882

Bellaria Igea Marina 854

Coriano 768

Verucchio 600

San Giovanni in Marignano 530

Morciano 502

San Clemente 422

Montescudo Monte Colombo 365

Novafeltria 306

Poggio Torriana 279

Montefiore Conca 171

Saludecio 161

San Leo 120

Pennabilli 116

Sant'Agata Feltria 97

Mondaino 73

Gemmano 71

Maiolo 51

Talamello 37

Montegridolfo 39

Casteldelci 5







