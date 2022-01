Basket B, RivieraBanca: accolti i ricorsi: la sfida con Ancona si giocherà

Sport

Rimini

18:24 - 12 Gennaio 2022





RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che la Corte Sportiva d'Appello ha accolto i ricorsi presentati dalla nostra Società e da quella di Ancona avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale che aveva omologato la partita Rimini-Ancona, prevista originariamente domenica 19 dicembre e poi non disputatasi causa focolaio Covid, sul risultato di 0-0.

La partita RivieraBanca Basket Rimini-Il Campetto Ancona si recupererà dunque regolarmente con modalità da concordarsi, ora, col Settore Agonistico FIP.

La Società esprime soddisfazione per questa decisione che annulla un provvedimento di omologazione francamente incomprensibile e restituisce la possibilità ad entrambe le squadre di giocarsi i due punti sul campo.

"Eravamo convinti di essere nel giusto e siamo lieti che siano state accolte le nostre buone ragioni. - queste le parole del nostro AD Paolo Carasso - Colgo l'occasione per ringraziare l'amico ed avvocato Gianluca Sardella che si è reso disponibile, in un periodo di festa, ad offrirci la sua consulenza legale. Faccio, inoltre, i complimenti al nostro DS Davide Turci per aver esposto le nostre ragioni con professionalità e capacità durante il ricorso."