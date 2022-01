Calcio D, Ravenna: dalla Spal l'esterno offensivo Jionathan Campagna

Sport

Ravenna

| 17:24 - 12 Gennaio 2022

Jionathan Campagna.

Ora è ufficiale. Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo per il passaggio temporaneo di Jionathan Campagna dalla SPAL, il giocatore resterà in giallorosso fino al termine della stagione. Giovane esterno offensivo d’attacco, Jionathan è nato nel 2002 a Borgo San Lorenzo. Dopo alcuni anni nel settore giovanile della Fiorentina, un rapido passaggio al Cesena e gli ultimi quattro anni alla SPAL. Il giocatore si è aggregato ai compagni e già in giornata svolgerà il primo allenamento agli ordini di mister Dossena. Il numero da lui scelto è il 24.