Riccione, 2 milioni per sistemare il porto canale tra i viali D'Annunzio e dei Mille

| 16:35 - 12 Gennaio 2022

Rendering del progetto.

La Giunta del Comune di Riccione ha approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica relativo alla riqualificazione del porto canale, nel tratto compreso tra viale D'Annunzio e viale dei Mille. L'investimento previsto è di 2 milioni di euro. Il primo passo, di quella che è destinata a diventare la porta d'accesso dal mare e verso il mare della città, sarà sull'asta fluviale, dove sono già stati eseguiti parte degli approfondimenti tecnici. "Il nostro progetto è pensato per far rifiorire tutta la zona, lungo il margine del fiume, creando la possibilità di una riqualificazione urbana, ecologica, con la creazione di nuove attrazioni per i cittadini e turisti", spiega il sindaco di Riccione Renata Tosi, che annuncia: "A breve programmeremo tutta una serie di incontri con i cittadini del quartieri, con chi vive ogni giorno l'asta fluviale per un confronto costruttivo e concreto".