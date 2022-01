Basket C Silver, Angels: il sostituto di Fusco è Gian Marco Piazza

Sport

| 16:34 - 12 Gennaio 2022

Come annunciato da Altarimini.it, gli Angels hanno annunciato l'arrivo del lungo Gian Marco Piazza. Classe 1988, alto 190 cm.. è un giocatore di grande esperienza ed energia, qualità che saranno di grande aiuto per i compagni e coach Massimo Bernardi. Piazza, che sostituisce Francesco Fusco diretto verso i Titans San Marino, nelle ultime tre stagioni è stato protagonista con i Baskers Forlimpopoli con cui ha ottenuto la promozione dalla Serie D alla C Gold viaggiando a una media di quasi 10 punti per gara. Gian Marco da lunedì è a disposizione di coach Bernardi ed oggi diventa ufficialmente un Angels. Esordirà sabato 22 gennaio alle ore 18.00 al Pala SGR con Argenta e indosserà la maglia numero 20.