Covid Rimini: altri tre morti e un +1 nelle terapie intensive

| 16:17 - 12 Gennaio 2022

Bollettino Covid 12 gennaio 2022.



Nel riminese tre nuovi decessi di pazienti affetti da Covid: due uomini di 65 e 66 anni e una donna di 79, età media 70 anni. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 17 (+1). In regione in totale sono stati 19 i decessi, età media 74 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 148 (-4); l'età media è di 62,2 anni. Sul totale, 101 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,7 anni), il 68,2%, mentre 47 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.187 (+21), età media 68,9 anni.



Nel territorio riminese i nuovi casi sono 1.770, in regione sono 18.631 su 73.593 tamponi. Questo il dato comunicato al ministero della Salute, a cui vanno aggiunti 1.145 nuovi casi registrati a Piacenza e provincia, che per un problema di rilevamento non è stato possibile caricare. I dati verranno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 19.776 casi.