Covid: medici di base abbandonati in mezzo alla burocrazia, tra tamponi e quarantene

Attualità

Rimini

| 16:10 - 12 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

Passa gran parte della giornata nel suo ambulatorio di medico di base. Non a visitare pazienti, ma a rispondere al telefono a quanti, positivi o venuti a contatto con positivi al Covid, hanno domande su tamponi e quarantene. Il medico di base riminese Corrado Paolizzi commenta all'Ansa: "Troppa burocrazia". C'è la possibilità che con questa modalità di lavoro le altre patologie passino sotto traccia? "Non è una possibilità, ma una certezza", risponde il medico. "Siamo tutti molto arrabbiati, allarmati e preoccupati per la salute dei nostri pazienti, perché siamo consci che in questo momento non riusciamo a rispondere a quello che è il nostro scopo - afferma Paolizzi, che è anche consigliere del sindacato Fimmg - che è visitare il paziente, possibilmente in presenza. Fare diagnosi, terapie, medicina preventiva. E controllare i malati cronici".



Si parla molto di rivedere la medicina territoriale dopo la pandemia. Che ruolo possono giocare i medici di famiglia? "Un ruolo importante", prosegue Paolizzi. "Siamo il filtro tra l'utenza e l'ospedale", "entriamo nel tessuto familiare, conosciamo le problematiche ed evitiamo il sovraccarico" dei reparti. Ma che ruolo, nello specifico, "bisogna chiederlo alla politica - dice - Abbiamo sentito tutti parlare di Pnrr. Ma abbiamo sentito parlare di soldi destinati all'assunzione di medici, infermieri, oss?", si domanda.