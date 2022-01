Liceo musicale all'Einstein di Rimini, si attende via libera ufficio scolastico regionale

Attualità

Il liceo scientifico Albert Einstein avrà uno specifico indirizzo musicale, quando arriverà l'apposita delibera dall'ufficio scolastico regionale. Nel frattempo la giunta comunale di Rimini ha costituito una rete territoriale di sostegno, di cui faranno parte comune e Provincia di Rimini, l'istituto Lettimi e società Gas Rimini. Anche Confindustria ha manifestato la volontà di far parte della rete pubblico-privata che, al di là del sostegno finanziario, svolgeranno un ruolo di pivot di rete per garantire la sostenibilità del Liceo, per promuoverne i prodotti artistici, per favorire la collocabilità degli studenti al termine del percorso di studi. "Non si tratta infatti solo di una partecipazione economica, comunque molto importante, ma di un coinvolgimento attivo delle diverse anime della città in un percorso in grado di elevarne l'offerta didattica e culturale", ha precisato il vicesindaco, Chiara Bellini.



Il liceo Einstein è stato scelto per la dotazione di base di strumentazioni musicali e di locali idonei che permetterebbe di ospitare, da subito ed in piena operatività, il nuovo corso. Una condizione maturata al termine di una lunga sperimentazione dell'introduzione dell'offerta formativa a indirizzo musicale nell'ambito dell'istituzione scolastica, a partire dal 2002/2003, quando il Liceo Einstein attivò un laboratorio musicale pomeridiano che dall'anno scolastico 2006/2007 si trasformò nel progetto di una sezione di Liceo Scientifico con offerta formativa musicale extracurricolare (nell'ambito della quale veniva approfondita la cultura musicale, integrandola con quella umanistica e scientifica). Dal 2020 tale opportunità venne estesa a tutti gli studenti del Liceo, indipendentemente dall'indirizzo di studi intrapreso; nel maggio 2021 è stata inoltre inaugurata nel giardino del Liceo Einstein la "Casa della Musica" . Oggi il Liceo Einstein può già disporre di un assetto particolarmente favorevole all'avvio del corso musicale.