Samuele Bersani in concerto al teatro Galli, biglietti in vendita su Ticketone

Spettacoli

Rimini

| 15:21 - 12 Gennaio 2022

Samuele Bersani sarà in concerto al teatro Galli di Rimini il 10 maggio 2022. I biglietti saranno in vendita da domani (giovedì 13 gennaio) su Ticketone.



IL LIVE Samuele Bersani torna live con “Cinema Samuele Tour”, organizzato e prodotto da Friends & Partners. L’album segna un nuovo percorso sonoro per l'artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale.

Tutte le info su info sui biglietti su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

È di Samuele Bersani il Miglior Album in assoluto dell'anno per il Premio Tenco.

L'artista viene premiato per "Cinema Samuele", un disco coraggioso e poetico, che musicalmente spazia e viaggia tra elettronica e forma canzone e che -parola dopo parola- racconta storie di vita vissuta come fossero veri e propri cortometraggi da guardare ad occhi chiusi. Un album che arriva dopo un lungo percorso di ricerca sonora, a sette anni di distanza dall'ultimo lavoro di inediti "Nuvola Numero Nove", e mostra Bersani come un artista in continua evoluzione e fuori da ogni schema di omologazione.

Per Bersani questa è la quinta Targa Tenco dopo quella per "L'oroscopo speciale" premiato nel 2000 sempre come Miglior Album, la doppietta nel 2004 sia per la Miglior Canzone con "Cattiva", che per il Miglior Album con "Caramella Smog", e nel 2015 per "La storie che non conosci" scritta e cantata insieme a Gino Pacifico, guidicata Miglior Canzone dell'anno.

La storia di Samuele Bersani con il Premio Tenco inizia già nel 1991, quando, appena ventunenne, venne invitato per presentare il brano "Il Mostro", eseguito fino ad allora solo live durante il tour di Lucio Dalla "Cambio".

Ma la carriera artistica di Samuele Bersani è costellata di riconoscimenti, tra i quali due Premi della Critica Mia Martini ("Replay" e "Un pallone"), un Premio Lunezia per il Miglior testo letterario per "Giudizi Universali", il Premio Amnesty Italy per il brano "Occhiali Rotti" dedicato al reporter Enzo Baldoni.