Saldi, Federmoda Rimini rilancia: "Commercio online favorito, non ci sono regole"

Attualità

Rimini

| 14:38 - 12 Gennaio 2022

Gianmaria Zanzini.

Procedono a ritmo spedito i saldi in Emilia-Romagna. Una "boccata d'ossigeno" per i negozi duramente colpiti dai lockdown. Così la definisce Federmoda, che chiede però più regole, soprattutto per limitare la concorrenza delle piattaforme digitali. In questa fase storica, in particolare, i saldi "rappresentano un'occasione per il commerciante", afferma il vice presidente di Federmoda Emilia-Romagna Giammaria Zanzini, "perché vede entrare liquidità, fa aumentare il fatturato e quindi riesce a pagare le bollette, i dipendenti, gli affitti".



Il commercio al dettaglio, l'abbigliamento soprattutto, è stato duramente colpito dalle misure restrittive. "In realtà il nostro settore è colpito duramente già dal 2012. Abbiamo perso circa sei negozi al giorno" nel Paese, ricorda Zanzini dal suo negozio di abbigliamento di Rimini. "Questa pandemia ci ha segnato tanto - prosegue -. Ecco perché chiediamo come Federmoda un patto di filiera tra commercio di vicinato, Stato centrale, banche e industria della moda".



Nel concreto, vengono domandate regole uniformi sugli sconti "per gli outlet, gli spacci aziendali, i temporary store. E soprattutto per l'e-commerce". L'inizio dei saldi nel retail fisico "deve essere fatto in contemporanea a quello delle piattaforme di e-commerce - afferma Zanzini - in cui vige in questo momento una deregulation totale". E poi "sarebbe opportuno che il regolamento imponesse loro l'apertura di una partita Iva e l'iscrizione alla Camera di commercio così come vale per i negozi di prossimità".